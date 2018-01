União São João ganha 4 reforços O União São João terá quatro reforços para o jogo do próximo sábado, contra o Londrina, fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro Alessandro, o atacante Galvão e os zagueiros Rildo e Tuca tiveram a documentação regularizada e já podem estrear. Os três primeiros foram contratados junto à Chapecoense, de Santa Catarina, a pedido do técnico Roberto Cavalo. Galvão foi revelado no próprio União São João e estava emprestado ao Servette, da Suíça. Apesar das liberações, o treinador ainda não confirmou a entrada dos jogadores. O clube de Araras, mesmo com a vitória sobre o Sport, por 3 a 2, continua na lanterna da Série B, mas agora com três pontos. "Vamos começar a recuperação", avisou Roberto Cavalo.