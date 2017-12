União São João ganha do Juventus O União São João acabou com a invencibilidade do Juventus neste sábado, ao vencer o adversário por 2 a 0, na Rua Javari, em São Paulo. Com a derrota, o Juventus permanece com 16 pontos, perdendo a liderança do Campeonato Paulista da Série A1 para o Santo André, que ganhou do América por 3 a 2, também hoje, e chegou aos 17 pontos. Já o time de Araras encostou nos líderes, com os mesmos 16 pontos. Apesar das condições do gramado, que foi bastante castigado pela forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo neste sábado, o jogo foi bem disputado no primeiro tempo. O Juventus chegou a mandar uma bola na trave, mas ninguém conseguiu marcar. No segundo tempo, o União São João passou a explorar mais os contra-ataques e, aos 31 minutos, chegou ao primeiro gol, com o meia Fabinho, que aproveitou uma falha do zagueiro Fábio Paulista. O segundo gol do time de Araras saiu em nova infelicidade do zagueiro Fábio Paulista, que marcou contra, aos 39 minutos, ao tentar cortar um cruzamento de Fabinho. A 9ª rodada do Paulista será completada neste domingo, com outros quatro jogos.