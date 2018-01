União São João ganha dois reforços O União São João apresentou dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B: o lateral-esquerdo Fabiano, que estava no XV de Piracicaba, e o meia esquerda Juliano, que estava emprestado ao Corinthians e foi devolvido ao time de Araras. Com a chegada dos dois atletas, o União pretende explorar o lado esquerdo do time formado por Fabiano, Juliano e o veterano João Paulo, ex-Guarani. ?Conheço o Juliano, pois atuamos juntos na Portuguesa. Espero que, com a experiência do João Paulo, possamos formar o bom trio pela esquerda", disse Fabiano, que afirmou se inspirar no ótimo lado esquerdo do Corinthians, formado por Kléber, Jorge Wagner e Gil. O técnico Paulo Roberto pretende definir, nesta quarta-feira, o time que estréia na Série B, diante do Santa Cruz, no Recife, sexta-feira.