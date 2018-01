União São João ganha em Marília Mesmo na casa do adversário, o União São João ganhou de virada do Marília, por 2 a 1, neste domingo à tarde, no estádio Bento de Abreu Sampaio, pela terceira rodada do grupo 3 do Campeonato Paulista. Foi a primeira vitória do time de Araras na competição. Já o estreante Marília segue sem vencer - em três jogos, foram duas derrotas e um empate. O Marília dominou todo o primeiro tempo, mas só conseguiu abrir o placar aos 44 minutos. O meia Talles recuou a bola errado, Ricardinho roubou, invadiu a grande área e na saída do goleiro Rafael, tocou para Reginaldo fazer 1 a 0. Na segunda etapa, o União São João voltou com tudo e conseguiu empatar logo aos seis minutos. Após cruzamento de Tosca, Osmar, que tinha entrado no intervalo, marcou de cabeça. Apesar do gol sofrido, o Marília continuou melhor no jogo. Tanto que, aos 13, João Marcos acertou o travessão de Rafael. Mas, num contra-ataque, o União São João conseguiu a virada. Milton cruzou e Tosca tocou na saída de Hélder. O Marília ainda terminou o jogo com dez jogadores em campo. Reginaldo se contundiu e, como o técnico Roberval Davino já tinha promovido as três alterações, o time ficou com um jogador menos. Ficha técnica: Marília: Hélder; Maurinho (Claudemir), Vladimir, Adeílson e Possato; João Marcos, Adílson, Gil Baiano (Sandro Goiano) e Marquinhos Paraná; Reginaldo e Ricardinho (Marcos Nascimento). Técnico: Roberval Davino. União São João: Rafael; Ivan Rocha, Ben-Hur, Robson; Branco, Valdo, Gilberto Gaúcho, Talles (Osmar) e Pelica (Milton); Tosca e Galvão (Cristiano). Técnico: Arnaldo Lira. Gols: Reginaldo, aos 44 minutos do primeiro tempo; Osmar, aos 6, e Tosca, aos 16 do segundo. Árbitro: Antônio Rogério Batista do Prado. Cartão amarelo: Gilberto Gaúcho e Cristiano. Renda e público: Não divulgados. Local: Estádio Bento de Abreu, em Marília.