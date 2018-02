União São João ganha novo problema Mal consegue escapar de um problema e o técnico do União São João, Arnaldo Lira, já tem outro pela frente. Após saber que o zagueiro Félix, que levou uma cotovelada na partida diante do Marília, poderá jogar mesmo com 12 pontos na boca, o treinador vive a expectativa de uma nova baixa. O meia Leonardo, que saiu contundido do último jogo, ainda não sabe se poderá enfrentar a Portuguesa, neste domingo, às 16 horas, no Canindé, pela terceira rodada do rebolo do Campeonato Paulista. Leonardo passará por exames para ver se poderá jogar. Caso não possa entrar em campo, Branco será escalado. "Sabemos da dificuldade do jogo, mas vamos para São Paulo em busca da vitória e podemos surpreender a Portuguesa. Agora é matar ou morrer", disse o zagueiro Félix.