União São João goleia e segue líder O União São João manteve a liderança do Campeonato Paulista ao vencer o Rio Branco, por 4 a 1, neste sábado, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. O time ainda manteve o aproveitamento de 100% nos jogos em casa e chegou aos 28 pontos ganhos, dez a mais que a equipe de Americana, que já não tem chances de lutar pelo título estadual. Na estréia do técnico Nicanor de Carvalho Junior, que substituiu Zé Teodoro na última sexta-feira, o Rio Branco começou melhor. Logo aos 3 minutos, quase abriu o placar, mas o meia Jéfferson chutou o pênalti para fora. Aos 20, outra chance valiosa para o time de Americana, com Donizeti mandando uma bola na trave após cobrança de falta. O União São João deu a resposta aos 22 minutos, quando o veterano atacante João Paulo fez jogada individual pelo lado direito da grande área e tocou de perna direita. A bola ainda tocou nas mãos do goleiro Gustavo, mas sobrou para Mauro fazer 1 a 0. O Rio Branco empatou com um pênalti cobrado por Genílson, aos 26 minutos. Mas o União São João voltou ficar na frente aos 36, quando Luciano Santos cobrou uma falta, a bola passou no meio da barreira e enganou o goleiro Gustavo: 2 a 1. No segundo tempo, o Rio Branco ainda tentou uma reação. Mas o zagueiro Paulão foi expulso logo aos 12 minutos, por jogo violento. Aos 18, João Paulo fez o terceiro gol do União São João, também cobrando pênalti. Depois, aos 26, Heleno recebeu o cartão vermelho, acabando com as chances de time de Americana, que ficou com dois jogadores a menos em campo. Aí, aos 46, a equipe de Araras fechou o placar, com o gol de Mauro.