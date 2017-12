União São João goleia na Série C O União São João garantiu sua permanência na luta pela classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro ao golear o Ituiutaba-MG, por 4 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras. Os gols foram marcados por Renatinho, Ivan e Cris (dois). Agora, o time paulista divide a liderança do Grupo 13 com o próprio time mineiro, ambos com seis pontos. Pelo mesmo grupo, o Rio Branco enfrenta o América neste domingo, em Americana. A Série C teve mais um jogo à tarde. No Vale do Aço, o Volta Redonda venceu por 1 a 0 o América-MG, pelo Grupo 14. Com o resultado, o time carioca assumiu a liderança , com seis pontos, enquanto o time mineiro caiu para terceiro, com quatro, um a menos que o Villa Nova-MG, que recebe o Cabofriense-RJ, lanterna com dois pontos, neste domingo.