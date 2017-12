União São João lidera o Paulistão A 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A1, o Paulistão 2002, praticamente não alterou nenhuma posição dentro da tabela. O União São João de Araras empatou com a lanterna Portuguesa Santista, por 1 a 1, em Santos, mas manteve a liderança isolada com 29 pontos, dois a mais que o Ituano, que também empatou, sábado, por 1 a 1, com o Santo André, terceiro colocado com 24 pontos. O Juventus também tem 24 pontos após o empate por 2 a 2 com o Mogi Mirim, sábado à tarde, na Rua Javari. Na luta para fugir do rebaixamento, a situação também ficou inalterada. A Santista está com nove pontos após o empate com o União. O veterano Zinho, e x-Portuguesa, marcou o único gol da Santista. O zagueiro Romildo, de cabeça, empatou para o líder. Domingo à tarde, completando a rodada, em Santa Bárbara, a Matonense surpreendeu o União Barbarense, por 4 a 1. Mesmo assim o time de Matão ainda é vice-lanterna com 13 pontos. Barbarense 1 x 4 Matonense - A Matonense surpreendeu ao vencer por 3 a 0 o União Barbarense, neste domingo à tarde, no Estádio Antonio Lins Guimarães, pelo Campeonato Paulista da Série A1. Apesar da vitória, o time de Matão ainda é vice-lanterna, agora com 13 pontos, quatro a mais que a Portuguesa Santista. O Barbarense continua com 18 pontos em nono lugar. Os dois times entraram em campo com três volantes, mas a Matonense tinha mais velocidade nos contra-ataques, criando as melhores chances. O primeiro gol saiu aos 40 minutos, quando Leandro Tavares aproveitou um rebote da defesa para chutar forte. A vitória foi assegurada no começo do segundo tempo. Aos seis minutos, Everton desviou de cabeça o cruzamento de Leandro Tavares e, aos 12 minutos, o lateral Rogério Souza aproveitou o contra-ataque para chutar forte e marcar o terceiro gol. Em vantagem no placar, a Matonense ficou mais na defesa diante de um adversário desesperado, que diminuiu com Cuca, de cabeça, após cobrança de escanteio, aos 35 minutos. Mas, nos acréscimos, aos 46 minutos, em outro contra-ataque Marquinhos completou a goleada para a Matonense, que venceu pela segunda vez seguida no returno. Resultados - Santo André 1 x 1 Ituano, Juventus 2 x 2 Mogi Mirim, Rio Branco 3 x 2 Internacional, Botafogo 2 x 2 América, Portuguesa Santista 1 x 1 União São João e União Barbarense 1 x 4 Matonense. Classificação - 1)União são João 29 pontos; 2)Ituano 27; 3)Santo André e Juventus 24; 5)Mogi Mirim 23; 6)América e Rio Branco 21; 8)Botafogo 19; 9)União Barbarense 18; 10)Internacional 16; 11)Matonense 13; 12)Portuguesa Santista 9.