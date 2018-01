União São João muda 7 contra Marília Marília e União São João entram em campo neste domingo, às 17 horas, no estádio Bento de Abreu Sampaio, em Marília, buscando a reabilitação no Campeonato Paulista. Na primeira rodada do grupo 3, União e Marília perderam de 2 a 0, para América e Corinthians, respectivamente. Na segunda, o time de Araras folgou, enquanto o Marília empatou com o América por 3 a 3, em Rio Preto. Roberval Davino, treinador do Marília, esperava contar com o meia Tim, que se recupera de lesão na coxa direita. Dessa forma, ele deve manter a mesma formação que arrancou o empate fora de casa com o América. No ataque, as esperanças são depositadas no experiente Reginaldo e no jovem Ricardinho. No União São João, o técnico Arnaldo Lira vai promover uma verdadeira revolução. Nada mais nada menos do que sete jogadores perderam a vaga entre os titulares. São eles: o zagueiro Félix (suspenso), o lateral-direito Milton, o lateral-esquerdo Henrique, o volante Magal, o meia Osmar e os atacantes Fábio Silva e Cristiano. Entram Valdo, Ivan Rocha, Robson, Gilberto Gaúcho, Pelica, Tosca e Galvão, respectivamente. A maior novidade foi o retorno do atacante Galvão, do Aalborg da Dinamarca. Ele não teve um acerto com o clube dinamarquês e retornou para Araras. Em 2002, Galvão foi o artilheiro do time na Série B do Campeonato Brasileiro, com 12 gols.