União São João muda contra o Paulista Paulista e União São João se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, na abertura da 5ª rodada do Campeonato Paulista. O Paulista, com 6 pontos, está apenas na 10ª colocação do campeonato. Já o União São João é o 13º, ao somar 4 pontos. Preocupado com o entrosamento, o técnico Vágner Mancini decidiu não mexer no time titular do Paulista. Mesmo porque, o lateral-esquerdo Fábio Vidal, que havia recebido uma pancada na perna esquerda, se recuperou e está confirmado. Já o União São João terá mudança no esquema tático. Pensando em aproveitar melhor o poder ofensivo do meia Juliano, o técnico Arnaldo Lira troca o tradicional 4-4-2 pelo 3-5-2. Com isso, Jean Carlos deixa o time para a entrada do zagueiro Diguinho. Enquanto isso, o lateral-esquerdo Magal, suspenso, será substituído por Welington.