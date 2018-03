União São João muda para sair da lanterna Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, com duas derrotas em dois jogos, o União São João terá algumas novidades para enfrentar o América-RN, domingo, às 16 horas, no estádio Machadão, em Natal. O experiente atacante João Paulo, que não atuou diante do Marília por estar machucado, deve voltar ao time titular. Além dele, o lateral-direito Júnior Barbosa, campeão paulista da Série A-2 pelo Oeste de Itápolis, e o atacante Alemão, ex-Rio Claro, já estão com suas documentações regularizadas junto à CBF e estão à disposição do técnico Paulo Roberto. Em compensação, o time também ganhou um grande desfalque para o confronto com o time de Natal. O meia Juliano, principal armador das jogadas do União São João, foi expulso no jogo passado e terá que cumprir suspensão. Paulo Roberto ainda não definiu quem será o substituto. Giuliano, Tales e Laércio brigam pela vaga.