União São João muda tudo contra Paulista União São João e Paulista se enfrentam neste sábado, às 16 horas, no estádio Hermínio Ometto, em Araras, em situações opostas. Enquanto o time da casa, que luta contra o rebaixamento, tenta somar os primeiros pontos no Campeonato Paulista - é o penúltimo colocado do grupo 2 -, a equipe de Jundiaí é a vice-líder com 13 e podem praticamente garantir a vaga com a vitória. Para se distanciar ainda mais da Série A2, o técnico Arnaldo Lira decidiu fazer várias mudanças no time do União São João, que foi goleado pelo Santos por 8 a 3 na última rodada. O goleiro Marcelo Galvão foi reintegrado ao elenco e substituirá Gilvan, dispensado. Na lateral-direita, Vágner cede o lugar para Diguinho, que vinha atuando como zagueiro. Com isso, Luiz Henrique atuará ao lado de Félix na defesa. No lado esquerdo, Wellington ganha vaga de Eduardo. A última alteração acontece no meio-de-campo: Gerson Lente sai para entrada de Roger. No Paulista, o clima é totalmente diferente. Tanto que o técnico Zetti chegou a cogitar a possibilidade de poupar o zagueiro Asprilla e o lateral-esquerdo Galego, que estão pendurados com dois amarelos. Mas ciente da importância deste jogo, ele manterá os dois. Assim, o time de Jundiaí entrará em campo com a mesma formação da vitória sobre o Santo André (2 a 0).