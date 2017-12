União São João não pode mais nem empatar A rotina de derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro está deixando o União São João cada vez mais perto da terceira divisão. Para escapar do rebaixamento, o time precisará vencer os cinco jogos que terá pela frente e ainda torcer por uma combinação de resultados. Após a goleada de 5 a 1 para o Palmeiras, no sábado, a situação para o clube de Araras ficou ainda mais complicada. Depois de 18 rodadas, o União São João conseguiu 11 pontos. Agora, terá que somar 15 para fugir do descenso.