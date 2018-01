União São João perde a oitava na Série B A sorte definitivamente não está do lado do União São João, de Araras. O time paulista sofreu sua oitava derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B, neste domingo à tarde, no Estádio Baenão, em Belém, por 3 a 2. Mesmo mostrando bom futebol, o lanterna sofreu o gol da derrota aos 49 minutos do segundo tempo. O Remo está com 14 pontos na quarta posição. O herói da vitória do time paraense foi o atacante Waldomiro, que marcou os três gols. O primeiro aos nove minutos do primeiro tempo. O segundo aos nove do segundo e depois completou o placar aos 49 minutos, portanto, já nos acréscimos. O União estava perdendo por 2 a 0, mas chegou ao empate com dois gols de Juliano, aos 18 e aos 42 minutos, desta vez cobrando falta. No finalzinho, o juiz anotou um escanteio inexistente. Após a cobrança, no bate rebate, saiu o terceiro gol do Remo. Esta é a quarta vez que o União deixa de somar ponto por tomar gol no final do jogo. Em Anápolis, a Anapolina venceu o América Mineiro, por 3 a 1, na estréia do técnico José Ângelo para o time de Belo Horizonte. A vitória deixou o time goiano em sétimo lugar, com 13 pontos. O América só tem sete, em 22º lugar. O primeiro tempo terminou 1 a 0 com gol de Cacá, cobrando pênalti. No segundo tempo, o placar foi completado por Leonardo e, de novo, Cacá. No final do jogo, Fahel anotou o gol de honra do time mineiro. Liderança - A oitava rodada fechou com liderança do futebol pernambucano. Náutico e Sport têm 15 pontos e pelo critério de desempate, o Náutico leva vantagem - quatro gols a três. A vice-liderança é dividida por Botafogo-RJ e Remo, com 14, seguidos por Márilia, Avaí, Anapolina, Palmeiras e Paulista, todos com 13. O regulamento prevê que os oito primeiros colocados vão passar à segunda fase. Os dois últimos serão rebaixados para a Série C em 2004. Ficha Técnica: Remo: Ivair; Valdemir, Augusto, Williams e Djalma Santos; Márcio Belém, Marcelo Augusto, Ciro (Rodrigo) e Rogério; Cristiano (Ivan) e Waldomiro. Técnico: Givanildo Oliveira. União São João: Rafael; Lica (Juliano), Ben-Hur e Polaco; Flávio, Marcos Nascimento, Wilson Mathias, Fabinho (Jéferson) e Marcelo; Osmar e João Paulo (Careca). Técnico: Luiz Carlos Cruz. Gols: Waldomiro aos 9 minutos do primeiro tempo; Waldomiro aos 9 e aos 49; Juliano aos 18 e aos 42 minutos do segundo tempo. Árbitro: Lucas de Jesus Gomes Lindoso (MA). Cartão amarelo: Ben-Hur, Juliano, Wilson Mathias, Ciro, Cristiano e Willians. Renda: R$ 70.832,00. Público: 8.686 pagantes. Local: Estádio Baenão (Belém/PA).