União São João perde e deixa de encostar na Portuguesa O vice-líder União São João perdeu nesta quarta-feira a chance de encostar na líder Portuguesa. Com 27 pontos, o time de Araras perdeu para o Atlético, em Sorocaba, por 2 a 1, mesmo placar que o Rio Preto, terceiro colocado, com 25 pontos, caiu diante da Portuguesa Santista, em Santos, pela 15.ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista. O Atlético Sorocaba agora tem 25 pontos, e está em quarto lugar. Já Portuguesa Santista chegou aos 18 pontos e assume o 14.º lugar. O São José ficou com os mesmos 24 pontos, em 5.º, ao perder para o Oeste, por 3 a 2, em Itápolis. O Guarani chegou à terceira vitória seguida ao superar o Comercial, por 2 a 1, em Campinas. Agora já tem 21 pontos, em 9.º lugar. O time de Ribeirão Preto continua com 16 pontos, em 17.º lugar, na zona de rebaixamento. Em casa, o Mirassol, com 22 pontos, em 6.º lugar, passou fácil pelo Osvaldo Cruz, lanterna, com 11. O Mogi Mirim melhorou sua posição ao vencer em casa, por 2 a 1, o Taquaritinga. O Mogi tem 19 pontos, em 12.º, um posição à frente do Taquaritinga, que tem o mesmo número de pontos. Na luta contra o rebaixamento, o Taubaté, vacilou em casa ao empatar por 2 a 2 com o XV de Jaú. Assim continua na vice-lanterna, com 13 pontos. O XV tem 16 pontos, em 16.º. Dois jogos foram disputados à tarde na capital. O Nacional fez 4 a 2 na Inter de Limeira, enquanto o Palmeiras B perdeu para o Botafogo, por 4 a 3. O regulamento prevê que os oito primeiros colocados passam á segunda fase, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a Série A-3. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-2 Primeira fase - 15.ª rodada Nacional 4 x 2 Inter de Limeira Palmeiras B 3 x 4 Botafogo Portuguesa Santista 2 x 1 Rio Preto Atlético Sorocaba 2 x 1 União São João Taubaté 2 x 2 XV de Jaú Guarani 2 x 1 Comercial Mirassol 3 x 0 Osvaldo Cruz Mogi Mirim 2 x 1 Taquaritinga Oeste 3 x 2 São José Classificação: 1.º - Portuguesa, 31 pontos; 2.º - União São João, 27; 3.º - Rio Preto, 25; 4.º - Atlético Sorocaba, 25; 5.º - São José, 24; 6.º - Mirassol, 22; 7.º - Botafogo, 21; 8.º - Inter de Limeira, 21; 9.º - Guarani, 21; 10.º - Oeste, 20; 11.º - Bandeirante, 20; 12.º - Mogi Mirim, 19; 13.º - Taquaritinga, 19; 14.º - Portuguesa Santista, 18; 15.º - Nacional, 16; 16.º - XV de Jaú, 16; 17.º - Comercial, 16; 18.º - Palmeiras B, 15; 19.º - Taubaté, 13; 20.º - Osvaldo Cruz, 11.