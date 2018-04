União São João perde os 100%, e Guarani goleia por 6 a 3

O União São João perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista da Série A-2. O time de Araras empatou com o então lanterna Grêmio Osasco por 2 a 2, nesta quarta-feira, em pleno Estádio Hermínio Ometto. Apesar do tropeço, segue na liderança, agora com 13 pontos. Já o time da Grande São Paulo deixou a lanterna e ocupa a penúltima colocação, com dois pontos.

Em uma partida emocionante e com nove gols, o Guarani venceu o Taquaritinga por 6 a 3, conquistando o primeiro triunfo fora de casa. A vitória recolocou a equipe de Campinas na zona de classificação - na sexta posição, com oito pontos. O Taquaritinga, por sua vez, despencou para a 18.ª colocação, com quatro pontos, dentro da zona de rebaixamento.

No clássico de São José do Rio Preto, América e Rio Preto empataram sem gols, no estádio Teixeirão, e seguem distante da zona de classificação. Em Bauru, o Noroeste venceu o Pão de Açúcar por 1 a 0, com gol de Almir Dias. O time de Bauru assumiu a vice-liderança, com 12 pontos. Já o Pão de Açúcar perdeu a invencibilidade e caiu para a quarta colocação, com dez pontos.

O duelo entre Marília e Guaratinguetá, dois clubes que disputaram o Paulistão no ano passado, terminou empatado em 4 a 4. O empate impediu a equipe do Vale do Paraíba de assumir a liderança - está na terceira colocação, com 11 pontos. O Marília, por sua vez, segue mal e, com quatro pontos, ocupa a 16.ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento.

RESULTADOS DA QUINTA RODADA

São Bernardo 1 x 0 Votoraty

Flamengo 1 x 0 Catanduvense

União São João 2 x 2 Grêmio Osasco

São Bento 2 x 1 União Barbarense

América 0 x 0 Rio Preto

Osvaldo Cruz 1 x 0 Atlético Sorocaba

São José 2 x 1 Linense

Noroeste 1 x 0 Pão de Açúcar

Marília 4 x 4 Guaratinguetá

Taquaritinga 3 x 6 Guarani