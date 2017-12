União São João perde quatro jogadores Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, o União São João perdeu quatro jogadores o restante da competição. O zagueiro Érlon, o lateral-esquerdo Fernando, o meia Zezé e o atacante Garrincinha decidiram rescindir o contrato alegando que não vinham sendo aproveitados. Com isso, o União já soma cinco deserções em menos de uma semana. Na última sexta-feira, o atacante Alex, pelo mesmo motivo, decidiu deixar o clube. "Infelizmente nada pudemos fazer. Agora continuaremos a trabalhar com o jogadores que aqui estão", disse o técnico Play Freitas. Para a partida de domingo, contra o Mogi Mirim, em Araras, o treinador ainda não sabe se poderá contar com o volante Wilson Mathias, que se recupera de uma lesão na coxa direita. Em compensação, o lateral-esquerdo Eduardo atuou bem na derrota de 4 a 3 para o Santo André e deve ganhar a vaga de Branco. O União é lanterna do Grupo 2, sem nenhum ponto em três jogos.