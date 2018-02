União São João perde técnico para Ceará O União São João é mais um time que está momentaneamente sem técnico para a disputa do Campeonato Paulista de 2005. Nesta quinta-feira, o time de Araras foi surpreendido com a notícia de que Roberto Fernandes, contratado há 10 dias, recebeu uma proposta irrecusável do Ceará e já acertou sua transferência. Roberto Fernandes segue já nesta sexta-feira para Fortaleza, para assumir o Ceará. O objetivo é a conquista o campeonato estadual e do acesso na Série B do Brasileiro. O Cearense começa no dia 9 de janeiro, mas o clube ainda não inscreveu nenhum jogador. No União São João, a notícia surpreendeu, mas a diretoria foi compreensiva. "É lógico que a gente não queria a saída do Roberto Fernandes, que vinha tendo toda a liberdade para montar o time. Mas a proposta que ele recebeu do Ceará era muito boa e não sou de segurar treinador", declarou o presidente do clube, José Mário Pavan, que pode efetivar Arnaldo Lira, dos juniores, como o novo técnico. Antes de sair, Roberto Fernandes indicou a contratação do lateral-esquerdo Adavílson. O jogador de 23 anos, campeão da Série B do Brasileiro pelo Brasiliense, foi confirmado como reforço nesta quinta-feira e deve se apresentar na semana que vem ao União São João.