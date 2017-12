União São João pode ter até 7 desfalques Embora esteja motivado para enfrentar o líder Palmeiras, o União São João ainda tem vários problemas para definir o time que vai jogar contra o líder do Brasileiro da Série B. O clube de Araras poderá ter até sete desfalque. Quatros desses jogadores já foram descartados pelo técnico Roberto Cavalo, casos do veterano João Paulo e Osmar (contundidos), Wilson Mathias (suspenso pelo terceiro amarelo) e Marcos Nascimento (que sofreu acidente automobilístico). Agora o treinador espera pela recuperação de Tuca (volante), Félix (zagueiro) e Fábio Azevedo (atacante) até essa sexta-feira, quando definirá o time. O União ocupa a lanterna, com apenas 11 pontos, e luta desesperadamente contra o rebaixamento.