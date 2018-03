União São João protesta contra arbitragem Inconformado com a arbitragem do paulista Rodrigo Guarizo do Amaral, a direção do União São João de Araras entrou nesta segunda-feira com uma representação na CBF. O árbitro teria sido o principal responsável pela derrota em casa para o Marília, por 1 a 0, sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O clube culpa até a Federação Paulista de Futebol por indicar este árbitro ao quadro nacional, qualificando-o como "despreparado". Uma fita com os erros e lances cruciais faz parte do protesto do União, que aponta, entre outras falhas um pênalti não marcado sobre o jogador Laércio, ainda no final do primeiro tempo. O próprio Laércio teria sofrido outro pênalti momentos antes do gol do Marília, no qual Camanducaia teria ajeitado a bola com o braço para Marquinhos Paraná. "Não importo de perder, mas dentro do regulamento e de uma arbitragem correta", lamentou o presidente José Mário Pavan. Esta foi a segunda derrota seguida do time na Série B. Antes tinha perdido para o Santa Cruz, por 3 a 0, no Recife. O time é lanterna, mesmo, segundo o dirigente, tendo feito "duas grandes apresentações". O cargo do técnico Paulo Roberto Santos está garantido.