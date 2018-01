União São João recebe o motivado Marília Na segunda rodada do último Brasileiro da Série B, o União São João recebeu o Marília no estádio Hermínio Ometto e foi derrotado por 1 a 0. Quase oito meses depois, os dois times voltam a se enfrentar em Araras, nesta quarta-feira, a partir das 20h30, justamente na segunda partida do União São João no Campeonato Paulista. Depois da derrota para o Ituano na primeira rodada do Paulista, o União São João terá dois desfalques certos. O zagueiro Polaco, com dores nas costas, e Wilson Matias, que sentiu contusão na coxa, já estão vetados pelo departamento médico. Na defesa, Erlon deve ser escalado, enquanto Lico, recém-contratado, estréia no meio-de-campo. Outra novidade do time de Araras deve ser o remanejamento de Branco do meio para a lateral-esquerda. Assim, Wellington iria para o banco de reservas e João Paulo completaria o setor ofensivo. No Marília, a vitória sobre o Palmeiras, no sábado, encheu o grupo de confiança. O astral é tão bom no clube que, à princípio, o técnico Flávio Lopes não terá nenhum desfalque, podendo assim repetir o time da última partida.