União São João reforçado para a Série B Faltando pouco mais de dez dias para o início do Campeonato Brasileiro da Série B, o União São João, de Araras, ainda continua se reforçando para a disputa da competição, que começa dia 26. Até agora chegaram ao Estádio Hermínio Ometto o volante Baiano, o zagueiro Lico, os meias Laércio e Juliano e o atacante Alemão. O lateral-esquerdo Rogerinho, da Matonense, está em negociações e pode ser anunciado a qualquer momento. Com tantos reforços, o técnico Paulo Roberto, também contratado para a disputa da Segunda Divisão, acredita em uma boa campanha. "O União tem tradição e está montando um time forte. Minhas expectativas quanto à disputa da Série B são muito boas e acredito que possamos ir longe", explicou o treinador, que conquistou dois acessos consecutivos no Campeonato Paulista, ao comandar o Rio Claro.