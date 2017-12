União São João soma 1º ponto no Paulista Após sete derrotas, o União São João conquistou o seu primeiro ponto no Campeonato Paulista, neste sábado à tarde, ao empatar com o Guarani, por 1 a 1, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O União segue na penúltima colocação do Grupo 2, mas deu um passo grande contra o rebaixamento, pois o Oeste perdeu 12 pontos na Justiça Desportiva e descontou metade dessa punição no campo (-6). O Guarani é o oitavo colocado, com oito pontos. O atacante Viola finalmente desencantou e marcou seu primeiro gol com a camisa do Guarani. Porém, nem este fato serviu para alegrar os torcedores, que protestaram do início ao fim do jogo. No primeiro tempo o time de Campinas não apresentou um futebol que agradasse os torcedores. A primeira grande chance do jogo foi para o União São João, aos 12 minutos, com o veterano João Paulo, que finalizou mal. Aos 31 minutos, o Guarani abriu o placar, o que serviu para acalmar um pouco os nervos da pequena torcida que compareceu ao Estádio Brinco de Ouro. Viola recebeu na área, tirou o marcador e bateu abrir o placar. No intervalo, o jogador respondeu às provocações. "Alguns não queriam o gol? Tá aí o gol." Ao contrário do esperado, o Guarani voltou de forma apática para o segundo tempo e foi envolvido pelo União São João. De tanto ameaçar o gol do goleiro Jean, o time de Araras chegou ao empate, aos 33 minutos. O atacante Osmar se aproveitou de bobeira da defesa campineira e subiu livre para fazer de cabeça. Depois do gol de empate, os donos da casa não conseguiram reagir e, sob protestos da torcida, amargaram o empate. O Guarani volta a campo dia 7, às 16 horas, contra o Santos, em Campinas. No mesmo dia e horário, o União vai à Itápolis enfrentar o Oeste.