União São João tem 3 desafios amanhã Quando entrar em campo nesta sexta-feira, às 20h30, o União São João terá três difíceis missões. Além de ter que ganhar do Sport pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o time de Araras tenta ainda quebrar uma série de 11 derrotas consecutivas e voltar a vencer no estádio Hermínio Ometto depois de quase oito meses. Para buscar os primeiros pontos do União São João na segunda divisão nacional, o técnico Roberto Cavalo deve realizar várias alterações em relação ao time que perdeu para o Santa Cruz na última rodada. Durante a semana, a diretoria dispensou o goleiro Rafael, os zagueiros Lica e Ben-Hur, os meias Branco e Caio e o atacante Paulinho. No total, 14 jogadores foram demitidos pelo clube de Araras nos últimos dias. No gol, Gilson ganha sua primeira chance. Félix e Polaco formarão a dupla de zagueiros e Valdo será o lateral-direito. Fechando a lista de mudanças, o meia Roger faz sua estréia no time profissional em lugar de Fabinho, machucado. No Sport, o clima é de apreensão. Apesar de estar em quarto lugar na classificação, com 16 pontos, o técnico Hélio dos Anjos tem problemas para escalar seu time. Sem poder contar com o zagueiro Sílvio Criciúma, o volante Fernando César e o atacante Nildo, ele deve confirmar as entradas de Marcão, Bebeto Campos e Djalma. Outra partida - Ainda nesta sexta-feira, Santa Cruz e Vila Nova jogam às 20h30 no estádio Arruda, em Recife. Os dois times têm 12 pontos e ocupam a 15ª e 16ª posições, respectivamente.