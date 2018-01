União São João tem 5 jogadores operados Com poucas chances de escapar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro da Série B, o União São João ainda ganhou mais alguns problemas. Nesta semana, cinco jogadores do time passaram por cirurgia no Centro Médico de Campinas. Deles, quatro operaram o joelho: os volantes Fausto e Gilmar, o lateral Carlos Henrique e o zagueiro Tininho. Já lateral Guilherme, que havia fraturado a perna, foi operado e já retirou os pontos. Além desses problemas, o União ganhou mais dois desfalques para o restante da Série B. Os meias Fabinho e Fabrício rescindiram contrato com o clube. O primeiro defenderá o Botafogo, de Ribeirão Preto, na Série C, enquanto o segundo voltou ao Atlético de Ibirama, de Santa Catarina. Apesar de todos esses problemas, o time ainda sonha em escapar do rebaixamento. O União ocupa a lanterna do campeoanto, com apenas 12 pontos, três a menos que o Gama, penúltimo colocado.