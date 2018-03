União São João tem novo patrocinador Embalado pela primeira vitória e os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro da Série B, o lanterna União São João anuncia nesta sexta-feira o seu novo patrocinador para a seqüência da competição. A diretoria guarda o nome a sete chaves, mas garante que será de fundamental importância para balancear as contas do clube. "Isso vai gerar mais receitas, o que é muito importante. Esperamos poder buscar mais parceiros, que possam nos ajudar a reabilitar o União dentro do campeonato", disse Pedro Morgado, diretor de marketing do União. Em campo, o técnico Roberto Cavalo tem problemas para escalar o time que enfrenta o Londrina no próximo domingo, às 16 horas, no norte do Paraná. O lateral-esquerdo Marcelo Rocha foi vetado pelo departamento médico e dá lugar ao jovem Wellington. No ataque, João Paulo ainda é dúvida. O jogador foi poupado dos últimos treinamentos e, se não jogar, pode dar lugar a Galvão, que retornou do Servette, da Suíça.