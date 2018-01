União São João tenta melhorar pontaria Pior time do Campeonato Brasileiro da Série B, com sete derrotas e nenhum ponto conquistado, o time do União São João aproveitou os treinamentos da semana para melhorar a pontaria de seus atacantes. Apesar de ter marcado duas vezes contra o Botafogo-RJ, na derrota por 3 a 2, a equipe de Araras, juntamente com o Gama, tem a menor média de gols da competição, com apenas quatro gols marcados em sete jogos. Pensando nisso, o técnico Luiz Carlos Cruz convocou os seus jogadores para treinamentos específicos de finalização, na esperança de que o time passe a errar menos nas conclusões. "Alguns detalhes estão nos levando às derrotas. Precisamos errar menos para conquistar as vitórias. Jogamos bem contra o Botafogo, mas em alguns erros fomos derrotados", explicou o zagueiro Polaco, que deve ser mantido no time caso o treinador confirme a volta ao esquema 3-5-2. O próximo jogo do União será diante do Remo, domingo, às 16 horas, em Belém.