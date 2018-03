União São João tenta sair da lanterna Com sete pontos conquistados, o União São João tem a chance de deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B pela primeira vez em 14 rodadas. Para isso, precisa vencer o Joinville neste sábado, às 16 horas, no estádio Hermínio Ometto, e torcer por uma derrota do Gama, que joga em casa, no mesmo horário, contra o América-MG. O técnico Roberto Cavalo tem muitos problemas para escalar o União São João. O zagueiro Félix, o lateral Valdo e o meia Juliano estão suspensos e dão lugar a Tuca, Marcelo Rocha (ou Wellington) e Tininho, respectivamente. No ataque, como João Paulo está machucado, Adilson entra em seu lugar. O Joinville, com 15 pontos, também não está bem na competição. E o técnico Arnaldo Lira não poderá contar com o experiente lateral-direito Zé Carlos, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Outros jogos - Também neste sábado, o CRB, com 14 pontos e de técnico novo, Robertinho, enfrenta o Avaí, que tem a estréia do técnico Jair Pereira. Fechando a rodada, mais um desesperado em campo. O Caxias, com 11 pontos e em 22º lugar, joga contra a Anapolina, que esta semana quase perdeu seu treinador. Alegando insatisfação pelos salários atrasados do elenco, Wanderley Paiva chegou a pedir demissão, mas, a pedido dos jogadores, resolveu permanecer na Anapolina.