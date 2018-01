União São João terá 3 desfalques O União São João terá o reforço do zagueiro Ivan Rocha, ex-São Paulo, para o jogo deste domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu. O jogador sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda na partida contra o Botafogo, no dia 12, mas se recuperou e está apto. Ele entra no lugar de Félix, suspenso. Além de Félix, o técnico Arnaldo Lira não poderá contar com o lateral-direito Valdo, que também cumprirá suspensão, e com o meia Tales, contundido. Outro que não joga é o atacante Galvão, negociado com o futebol suíço. Outra surpresa pode ser o meia Leonardo, ex-Atlético-PR e Atlético-MG, que já voltou à boa forma física. Ele tem chance de entrar no lugar de Pelica. Preocupado com a ameaça do rebaixamento, o União São João espera evitar uma nova derrota. O time soma apenas 4 pontos dentro do grupo 3, considerado o mais fraco do Paulistão. Nos últimos 13 jogos entre União e Corinthians a vantagem é absoluta do time da capital. Foram oito vitórias do Corinthians, quatro empates e apenas uma vitória do União.