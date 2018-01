União São João torce contra Caxias Os jogadores e a comissão técnica da União São João terão uma missão complicada nesta terça-feira: vão ficar torcendo por uma vitória do Sport contra o Caxias. Afinal, em caso de sucesso dos gaúchos, o time de Araras estará automaticamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2004. Para o União São João continuar vivo na Série B, o Sport precisa vencer ou, no mínimo, empatar com o Caxias. O clube de Araras ocupa a lanterna da competição, com 16 pontos, contra 20 dos gaúchos, que estão em 22º, sendo que faltam duas rodadas para o término da competição. Para se manter na segunda divisão, o União ainda terá pela frente o Brasiliense, em Taguatinga, e o Paulista, em Araras. O time precisará vencer os dois jogos e ainda torcer por pelo menos uma derrota e um empate do Caxias e uma derrota do Gama. Além do Sport, em casa, o Caxias enfrentará o Mogi Mirim, fora. Enquanto isso, o Gama pegará o Náutico, em Recife, e o América-RN, no Distrito Federal. "Realmente, agora teremos que ficar de olho nesses dois times. Nesta terça-feira não nos resta outra opção a não ser torcer por uma vitória do Sport", disse o técnico Play Freitas, do União São João. "Sabemos das dificuldades, mas enquanto houver a esperança lutaremos com unhas e dentes."