União São João traz goleador da Copinha O União São João anunciou nesta quinta-feira a contratação de mais um reforço para o Campeonato Paulista. A boa apresentação na Copa São Paulo de Juniores pelo São Vicente rendeu ao jovem atacante Dias, de apenas 20 anos, a oportunidade de disputar seu primeiro Estadual da Série A-1. O jogador foi autor de cinco gols na competição de juniores. Dias se apresentou ao clube de Araras na manhã desta quinta-feira e já participou de um jogo-treino diante do Guaçuano, de Mogi Guaçu. Nesta sexta-feira os unienses enfrentam num jogo treino um time coreano que está excursionando no Brasil. Quanto a primeira derrota no campeonato, 1 a 0 diante do Rio Branco, o técnico Arnaldo Lira achou que não foi merecida. "Jogamos melhor que o time deles (Rio Branco) e o árbitro deixou de dar um pênalti quando estava 0 a 0, mas não podemos desanimar. O importante que o time evoluiu muito", falou o treinador. Lira também adiantou que para enfrentar o São Paulo, domingo no Morumbi, a única alteração será o retorno do atacante Paulinho Kobayashi que está recuperado de uma distensão muscular. O União está na nona colocação com quatro pontos e além do São Paulo no Morumbi, enfrenta na seqüência o Paulista em Jundiaí.