União São João traz mais 2 reforços O União São João continua se reforçando na tentativa de surpreender no Campeonato Paulista deste ano. A diretoria do clube de Araras apresentou nesta segunda-feira mais duas novidades: o meia Gerson Lente (ex-Grêmio Maringá-PR) e o zagueiro Edu Lopes (ex-Bandeirante-SP). No último sábado, quando aconteceu a reapresentação do elenco, já haviam sido anunciados o goleiro Marcelo Galvão (ex-Mogi Mirim), os zagueiros Erlon (Americano-RJ) e Luiz Henrique (América-MG), os meias Van Van (Sampaio Corrêa), Guto (Santos Laguna-México) e Garrinchinha (ex-Ceará), e o atacante Alex (que estava na Finlândia). A diretoria do União São João espera contratar mais um zagueiro, um volante, um meia e um atacante para fechar o grupo que disputará o Paulistão. A estréia da equipe será no dia 21 de janeiro, contra o Ituano, em Itu.