União São João usará garotos na despedida Desanimado pelo rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o União São João deve enfrentar o Paulista, no sábado, com um time repleto de garotos. Como terá cinco desfalques - Félix, Juliano, Viton, Flávio e Valdo, todos suspensos por expulsão -, o técnico Play Freitas decidiu apostar nas revelações do clube. "Sabemos que nossa situação é irreversível, mas é importante colocar esses garotos que estão subindo agora", explicou o treinador. Pelo menos três deles têm presença quase garantida: o lateral Fernando, volante Roger e o meia Tales. Entretanto, o time só deve ser definido na sexta-feira. Lanterna, com apenas 16 pontos, o União São João já está matematicamente rebaixado para a Série C, apesar de ainda faltar uma rodada para o final da fase de classificação.