União São João vai de ônibus a Brasília Desanimada com o rebaixamento quase certo na Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do União São João decidiu cortar ainda mais os gastos na administração do clube. Tanto que a delegação do time de Araras viajou de ônibus, nesta quinta-feira, para enfrentar o Brasiliense no sábado, no Distrito Federal - são cerca de 830 quilômetros de distância. Além de economizar com passagens aéreas, os dirigentes do União já estão dispensando alguns jogadores para diminuir a folha salarial. Após a liberação do meia Fabinho, que acertou com o Botafogo de Ribeirão Preto, para a disputa da Série C, o time de Araras dispensou nesta quinta-feira o atacante reserva Mauro, ex-Guarani e Paulista. O técnico Play Freitas espera que essa "economia" não interfira no rendimento do time dentro de campo. "Ainda temos chances de escapar do rebaixamento, por isso o importante é pensar somente na vitória", explicou. Para não cair, o União São João precisa vencer os dois jogos que terá pela frente - além do Brasiliense, enfrentará o Paulista, em Araras - e ainda torcer por tropeços de Gama (penúltimo, com 18) e Caxias (22º, com 21). O time de Araras é o lanterna, com 16 pontos.