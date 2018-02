União São João vence Ituano por 3 a 2 Debaixo de muita chuva, o União São João derrotou o Ituano por 3 a 2 na noite desta quarta-feira, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. Com a vitória, o time da casa chegou aos 16 pontos no Campeonato Paulista, enquanto a equipe de Itu segue com 20. O Ituano começou melhor e abriu o placar logo na primeira chance de gol que teve. Aos 6 minutos, Joelson tocou por cobertura da entrada da área e colocou a bola no ângulo de Luciano. Em seguida, começou a chover forte e o União São João aproveitou para equilibrar a partida. Aos 24 minutos, Paulinho Kobaysahi avançou pela intermediária e, de fora da área, chutou no ângulo de André Luís, empatando o jogo. Depois, aos 27, Alexsandro conseguiu a virada do time de Araras. Na etapa final, o Ituano foi para cima e empatou logo aos 10 minutos, com Joelson aproveitando uma bola que a defesa da casa rebateu errado. O União São João, porém, não se entregou e chegou à vitória aos 25, com o meia Juliano cobrando falta.