União São João vence o Santo André O União São João venceu o Santo André por 3 a 1, neste sábado à tarde, no estádio "Hermínio Ometto", em Araras, pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. Com este resultado o União ficou com 13 pontos na quinta posição, enquanto o Santo André permaneceu com 14 pontos na terceira posição. Em Santos, a Portuguesa Santista venceu a Matonense por 3 a 2. Pela manhã, em Rio Preto, o América venceu o União Barbarense, por 3 a 2. Em Araras, depois de um fraco 0 a 0 no primeiro tempo, o União São João voltou para o segundo disposto a vencer. Logo aos 16 minutos, o time de Araras abriu o placar através do atacante Juliano cobrando falta. Aos 35 minutos, o atacante Mauro aproveitou indecisão da zaga do Santo André e ampliou o marcador. Dois minutos mais tarde, foi a vez do Santo André marcar com o atacante Gílson Batata, de cabeça. Mas aos 44 minutos, o atacante Galvão fez o terceiro para o time da casa e decretou a vitória ao União. Portuguesa Santista 3 x 2 Matonense - No Estádio "Ulrico Mursa", em Santos, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, a Portuguesa Santista conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A-1. O time da Baixada venceu a Matonense por 3 a 2. Com gols de Vandir e Paulo César, a Portuguesa terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0. Bastou começar a etapa complementar para os papéis se inverterem. Aos cinco minutos o meia Luís Carlos fez o primeiro do time de Matão. Seis minutos depois, o zagueiro Carlinhos empatou o jogo. Mas aos 24 minutos, a Portuguesa Santista através do atacante Alaor conseguiu fazer o terceiro gol. Apesar da vitória, a Santista permaneceu na lanterna com quatro pontos ganhos, enquanto a Matonense ficou na 10ª posição com apenas cinco pontos. Outros três jogos completam a rodada domingo: Internacional x Mogi Mirim (11h00), Rio Branco x Ituano (16h00) e Botafogo x Juventus (16h00).