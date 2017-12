União São João vence Paulista Sub-20 O União São João evitou o tricampeonato paulista de juniores (Sub-20) do São Paulo. A equipe de Araras ficou com o título da competição ao derrotar o Tricolor por 2 a 0, neste domingo, no estádio Hermínio Ometto - no jogo de ida, no Morumbi, os são-paulinos tinham vencido por 2 a 1. Dono da melhor campanha da competição que reuniu clubes das Séries A-1, A-2 e A-3, o União São João entrou em campo para definir o jogo logo no começo. Escalado com apenas um volante e três atacantes, o time de Araras abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, com o centroavante Galvão. O mesmo Galvão ampliou aos 4 da segunda etapa, fazendo a festa dos quase três mil torcedores que acompanharam a conquista inédita da equipe do interior. "Estamos cumprindo nosso papel que é de revelar jogadores", comemorou o presidente do time de Araras, José Mário Pavan. O União São João é um dos primeiros clubes-empresa do Brasil e trabalha para revelar craques, como foi o caso de Alexandre (Atlético-MG), Vagner (ex-São Paulo e Santos), além do lateral Roberto Carlos, do Real Madrid e da seleção brasileira. Outro campeão - Pela segunda divisão do Paulista Sub-20, envolvendo times das Séries B-1, B-2 e B-3, o Primavera de Indaiatuba conquistou o inédito título, com a vitória sobre o Guaratinguetá por 2 a 0, sábado á tarde, em Indaiatuba. No primeiro jogo, no Vale do Paraíba, o Guará, administrado pelos craques Rivaldo e César Sampaio, tinha vencido por 2 a 1. O Primavera é uma das novas forças do interior. Neste temporada já tinha ficado em terceiro lugar na tradicional Copa São Paulo de Juniores e, recentemente, conquistou o título paulista da Série B-2 - quinta divisão estadual.