União São João vence Sorocaba: 4 a 3 O União São João venceu o Atlético Sorocaba por 4 a 3, na tarde deste domingo, em Araras, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Foi a primeira vitória do União São João, que soma 4 pontos no Paulistão. Já o Sorocaba está com apenas 1. Jogando em casa, o União São João foi ao ataque. E, aos 2 minutos, o atacante Borges fez grande jogada e lançou para Alexsandro, que driblou o zagueiro e fez 1 a 0 para o time da casa. Mas o Sorocaba reagiu e empatou aos 45 minutos, no pênalti de Magal em Luciano Henrique, que bateu e deixou tudo igual. A reação do União São João veio aos 13 minutos do segundo tempo, com o gol de Borges. Juliano fez o terceiro aos 19 e Borges marcou mais um, aos 31. O jogo parecia decidido para o União São João, mas o Sorocaba reagiu. Aos 33 minutos, Marcinho marcou seu gol e, aos 42, Willians fez outro. Mas não houve tempo para o empate e o time de Araras saiu com a vitória.