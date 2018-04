União São João vira líder da Copa FPF O União São João assumiu a liderança do Grupo 3 da Copa Federação Paulista de Futebol nesta quinta-feira à tarde, ao derrotar a Ponte Preta por 2 a 0, no estádio "Carlos Colnaghi", em Capivari, na abertura da oitava rodada. O líder do grupo até o início da partida era justamente a Ponte Preta, com 14 pontos. Com a vitória, o União chegou aos 15 pontos. A equipe de Araras entrou em campo de luto pela morte do tocedor-símbolo José Fernandes Mattos, o popular Ararinha, de 69 a nos. O nome da partida foi o atacante Rodrigo, que entrou no segundo tempo e mudou a história do jogo. Aos 39 minutos, ele abriu o marcador e três minutos mais tarde, em jogada individual, serviu Wellington, que fechou o placar. Ainda nesta quinta-feira à tarde, o União Barbarense derrotou em casa o Ituano, pelo placar de 1 a 0. Apesar da derrota, o Ituano segue tranqüilo no liderança do Grupo 4, com 18 pontos. O Barbarense ocupa agora a vice-liderança, com 15 pontos. O único gol da partida foi marcado por Adriano, aos 29 minutos do segundo tempo.