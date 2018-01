União se adequa ao Estatuto do Torcedor Se dentro do campo o União São João só coleciona fracassos neste Campeonato Brasileiro, fora dele o clube dá uma aula de boas maneiras. Isso porque o time ararense está adequando o estádio Hermínio Ometto às exigências do Estatuto do Torcedor. Esta semana os dirigentes começaram a vender os ingressos para o jogo contra o Botafogo-RJ, sexta-feira, às 20h30, em cinco pontos diferentes pela cidade de Araras, conforme determina o Capítulo V do Código de Defesa do Torcedor. Contra o Caxias, na última rodada, o time do técnico Luiz Carlos Cruz já havia criado o SAT UNIÃO (Serviço de Atendimento ao Torcedor), canal de acesso à resolução de dúvidas ou efetivação de reclamações. O responsável por este atendimento é Domingos Carpini, que permanece durante todo o evento (abertura e fechamento dos portões) à disposição dos torcedores na Secretaria do Clube. O União já tem há anos o Estádio Hermínio Ometto com todos os seus lugares devidamente numerados. Outras ações também já foram efetivadas, como a afixação de regulamento, tabela, arbitragem, borderôs de renda nos portões de acesso do estádio e também a d evolução do Cartão Magnético como comprovante para o torcedor. Apesar de tantas comodidades, o torcedor do União São João não anda comparecendo ao estádio. Tudo porque o time faz campanha pífia no Campeonato Brasileiro da Série B. Em seis jogos até agora na competição, o time não obteve um ponto sequer, acumulando s eis derrotas consecutivas.