União sem time para enfrentar o Palmeiras Com cinco jogadores entregues ao departamento médico, o técnico do União São João, Roberto Cavalo, está quebrando a cabeça para definir o time que pega o líder Palmeiras, sábado, no Parque Antártica, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Os atacantes Osmar e João Paulo, que estão com lesões mais graves, já foram descartados pelo treinador. A esperança de Cavalo é que Tuca (volante), Félix (zagueiro) e Fábio Azevedo (atacante) se recuperem até o final da semana. Mais os problemas do técnico não param aí. Os volante Wilson Mathias, suspenso pelo terceiro amarelo, e Marcos Nascimento, que sofreu um acidente automobilístico, também estão fora do jogo. Com todos esses problemas, Cavalo pretende esperar até quinta-feira, quando fará o último treinamento coletivo, para definir quem começa jogando. O União luta desesperadamente contra o rebaixamento, já que ocupa a lanterna, com apenas 11 pontos, três a menos que o Gama, penúltimo colocado.