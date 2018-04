União S.João corre atrás de reforços A diretoria do União São João de Araras confirmou, nesta quarta-feira, mais três reforços para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-1. Dois deles vieram do Americano de Campos: o meia Bidu e o zagueiro Cadão. Outro reforço é o habil idoso meia Nem, do Londrina do Paraná. Os três, em princípio, vão ficar por empréstimo até junho, mas podem continuar no clube para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O elenco se apresenta ao técnico Play Freitas, nesta quinta-feira. O clube também definiu o empréstimo do jovem goleiro Bruno, do Etti Jundiaí, mas ainda corre atrás de outro goleiro mais experiente, que pode ser Adriano, da Ponte Preta. O atacante Mauro, que já passou no clube e estava no Gama de Brasília, também está de volta aos 32 anos. O União São João estréia no Campeonato Paulista da Série A-1 de 2002 no dia 20 de janeiro, contra o América, em São José do Rio Preto.