União só quer espantar ?fantasma? Se distanciar o máximo possível da zona de rebaixamento. É este o objetivo do União São João para a partida contra o Santos, nesta quinta, às 20h30, em Araras. O time é o 15º colocado na tabela de classificação do Campeonato Paulista, somando 16 pontos, apenas dois a mais que o União Barbarense, que seria, neste momento, o quarto clube condenado ao descenso. O técnico Luiz Carlos Ferreira cobra uma reação dos jogadores depois do vexame de domingo em Rio Preto, quando o time foi goleado por 5 a 2 pelo América. "O Santos é uma equipe fantástica, mas agora não temos mais escolha, porque só a vitória interessa. Então não nos resta outra alternativa, não importa o adversário, temos que buscar a vitória", disse Ferreira. O técnico lembra que nem mesmo a falta de interesse do adversário - o São Paulo é virtual campeão e, com isso, o Santos passou a priorizar Libertadores da América, deve servir de alento. "Não importa, porque quem veste a camisa do Santos não é para brincar. Será um jogo duro, onde temos que lutar muito para vencer", concluiu o técnico. A única alteração na equipe é a volta do volante Marcelo - que cumpriu suspensão automática - no lugar de André.