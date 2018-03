União sofre sexta derrota na Série B O União São João de Araras continua em má situação no Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo jogando no estádio Hermínio Ometto, em Araras, neste sábado à noite, o time paulista perdeu para o Caxias, por 2 a 1, na sexta derrota consecutiva dos ararenses, que estão na lanterna sem somar ponto algum. O time até que começou bem, mas se abateu com o gol de Luciano Rosa, logo aos 15 minutos do primeiro tempo. A vantagem também facilitou o esquema defensivo dos gaúchos, que chegaram ao segundo gol com Gil Baiano, aos 22 minutos do segundo tempo. O União ainda diminuiu com Osmar, aos 45 minutos, mas já era tarde para empatar. A rodada será completada neste domingo à tarde com o jogo isolado entre Sport e São Raimundo, em Recife.