União também quer jogar no sábado O União São João também quer jogar sábado. A antecipação dos outros jogos da última rodada fez com que os dirigentes, tanto do União como do Palmeiras, tentassem a antecipação do jogo. "Como é um jogo de despedida para ambos, e o Palmeiras ainda joga pela Libertadores na quarta-feira, estamos dispostos a ajudá-los, dando mais um dia de trabalho para eles. Agora, só depende da Federação", afirma o presidente José Mário Pavan. Segundo a direção do clube, o ofício com o pedido de mudança de data da partida já foi feito pelos dois clubes e está em poder do departamento técnico da FPF para análise. A resposta deve sair no máximo até a manhã da quinta-feira. Caso consigam, o jogo será disputado no sábado e já no domingo todos os jogadores devem ser liberados para descansar e acertar o futuro, uma vez que vários deles já foram sondados por outros clubes. Para o jogo contra o Palmeiras, o técnico Celinho treina normalmente a equipe e terá à disposição todos os jogadores do elenco, incluindo o volante Fabrício Sousa, que cumpriu suspensão diante do Corinthians.