União: técnico quer afastar ?maré de azar? Parar de tomar gols nos acréscimos e afastar o azar. Estas são as receitas do técnico Luis Carlos Cruz para mudar a rotina de derrotas do União São João, lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Até agora foram oito derrotas consecutivas, que deixam o time sem ponto na competição. O técnico recorre aos últimos resultados para dar veracidade à suas palavras. Domingo o time perdeu para o Remo, por 3 a 2, com o gol vitorioso do adversário saindo aos 49 minutos do segundo tempo. Na rodada anterior, outra vez um gol no final: aos 45 minutos o Botafogo-RJ marcou o terceiro gol da vitória de 3 a 2 sobre o time paulista, em Araras. Ainda no estádio Hermínio Ometto, o time sofreu nova derrota parecida quando perdeu para o CRB, por 1 a 0, com um gol aos 46 minutos do segundo tempo, pela quarta rodada. Sem perder a confiança, o técnico fala em recuperação: "O time está jogando bem e se afastar a maré de azar vai dar muito trabalho aos seus adversários", finalizou. O próximo jogo do União será contra o Náutico, em Recife, no final de semana.