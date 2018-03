União tem desfalque de última hora Quando as coisas começam a melhorar pelos lados do União São João, lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, com sete pontos, eis que surge mais um problema para o técnico Roberto Cavalo. O meia Juliano foi julgado e punido pelo STJ D com dois jogos de suspensão pela expulsão na derrota de 1 a 0 para o Londrina. Como cumpriu apenas um, não poderá enfrentar o Joinville neste sábado, no estádio Hermínio Ometto, pela 14ª rodada da competição, às 16 horas. Mauro e Flávio, que também receberam o cartão vermelho naquele jogo, pegaram apenas um jogo e estão à disposição do treinador. Juliano, entretanto, não será o único desfalque contra os catarinenses. Os atacantes João Paulo, Osmar e Fábio Azevedo estão entregues ao departamento médico. Já o zagueiro Félix e o lateral Valdo estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.