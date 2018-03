União tem jogos decisivos na Série B Depois de conseguir sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, o União São João se prepara para uma verdadeira decisão na competição. Ainda em último lugar, com apenas sete pontos ganhos, o time de Araras tem pela frente nas próximas rodadas três times que também lutam contra o rebaixamento à Série C em 2004. No próximo sábado o União joga no estádio Hermínio Ometto diante do Joinville. Os catarinenses estão em 18º, com 15 pontos ganhos. Dia 2 de agosto vai a Belo Horizonte enfrentar o América-MG, que ocupa a 19ª posição, com 14 pontos. Encerrando os confrontos dos desesperados o União recebe o Gama, penúltimo, com dez pontos, dia 9 de agosto.