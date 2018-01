União teme prejuízos com inatividade A diretoria do União São João de Araras está temendo por enormes prejuízos caso não seja realizado o Campeonato Brasileiro da Série B. Os dirigentes alegam que já fizeram investimentos para a disputa da competição e que seria "uma catástrofe" o cancelamento da mesma, que ainda não tem data marcada para seu início. A justificativa é que o clube já fez contrato com todo seu elenco desde o dia 1º de julho, porque o campeonato iria começar dia 8 passado. "Fomos obrigados a antecipar os contratos em um mês e com vencimentos em dezembro", justifica Pedro Morgado, diretor de marketing, lembrando que o clube vai arcar com sete meses de salário, já incluído o décimo-terceiro. Se os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A estão receosos quanto à realização da competição, marcada para começar na próxima semana, mais preocupante ainda é a situação dos clubes que esperam participar da Série B. Mas existe esperança de que tudo seja resolvido. "Acho que depois da largada da Série A eles vão confirmar a Série B", imagina o presidente José Mário Pavan. O objetivo do time é realizar uma boa campanha e, se possível, lutar pelo acesso. O técnico Márcio Rossini, ex-zagueiro do Santos, ganhou mais dois reforços para o Brasileirinho: o atacante Sérgio Lobo, que estava emprestado ao Rio Branco de Americana, e o veterano Borges, de 31 anos, que estava atuando no Nacional de Manaus. Ele foi um dos destaques do time de Araras na conquista do título brasileiro da Série B, em 1996. Segundo Rossini, o jogador pode ser importante. "Temos vários jogadores jovens que precisam ter ao lado outros jogadores mais experientes. O Borges pode ser útil nisso", explicou o técnico. Os dois já treinam junto com o elenco, que perdeu o lateral direito Jamur. Ele pediu seu desligamento depois de ser preterido pelo técnico em alguns jogos-treino, acertando sua transferência para o Iraty, do Paraná, que disputará a Série C do Brasileiro.