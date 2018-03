União terá três desfalques em Natal Na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, com nenhum ponto conquistado nas duas primeiras rodadas, o técnico do União São João de Araras, Paulo Roberto Santos, apelou para a psicologia para motivar seus jogadores. Para o treinador, o momento não é de cobrança, mas de recuperar a auto-estima e levantar o moral do elenco, que vive a pressão pelo péssimo início de campeonato. Para a partida contra o América-RN, domingo, às 16 horas, no estádio Machadão, em Natal, Paulo Roberto terá que fazer muitas mudanças. Sem contar com o zagueiro Ben-Hur e o atacante João Paulo, contundidos, e o meia Juliano, suspenso, o treinador deve colocar Félix, Laércio e Osmar, respectivamente, entre os titulares. O lateral-direito Júnior Barbosa e o atacante Alemão, com suas documentações regularizadas, ainda têm esperanças de conseguir uma vaga entre os titulares do União.